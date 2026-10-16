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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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754
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по ТРЦ в центре большого города: первые детали (фото)

По данным местных властей, по меньшей мере два человека получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Сумы.

Атака на Сумы.

Утром 16 октября Россия атаковала Сумы. «Прилет» произошел по торгово-развлекательному центу, расположенному в центре города.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

«Около 9.00 враг нанес удар БпЛА, предварительно „Молния“, по ТРЦ в центре города», — подчеркнул чиновник.

В результате попадания повреждены остекление здания, двери и фасад. По словам Кривошеенко, известно о минимум двух травмированных.

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака беспилотника на Суммы. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Напомним, с утра РФ атакует Украину реактивными БПЛА . В частности, россияне избивают по регионам на западе. Взрывы произошли во Львове, Ровно, Луцке, Хмельницком.

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