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- Украина
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Россия ударила по ТРЦ в центре большого города: первые детали (фото)
По данным местных властей, по меньшей мере два человека получили травмы.
Утром 16 октября Россия атаковала Сумы. «Прилет» произошел по торгово-развлекательному центу, расположенному в центре города.
Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
«Около 9.00 враг нанес удар БпЛА, предварительно „Молния“, по ТРЦ в центре города», — подчеркнул чиновник.
В результате попадания повреждены остекление здания, двери и фасад. По словам Кривошеенко, известно о минимум двух травмированных.
Напомним, с утра РФ атакует Украину реактивными БПЛА . В частности, россияне избивают по регионам на западе. Взрывы произошли во Львове, Ровно, Луцке, Хмельницком.