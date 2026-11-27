Взрыв / © Associated Press

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Вечером 27 ноября российский беспилотник атаковал центр Кременчуга на Полтавщине. Из-за удара повреждены два учебных заведения, а четыре человека травмировались.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

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По его данным, на месте попадания работают экстренные службы, а информация о других последствиях атаки еще уточняется.

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Сначала стало известно, что ранения получили двое детей 12 и 13 лет. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии количество травмированных возросло до четырех человек, трое из которых — дети.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне 27 ноября атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. Есть погибшие и раненые. Люди еще могут находиться под завалами.

Также в ночь на 27 ноября российские войска атаковали инфраструктуру и жилые дома в девяти областях Украины.

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Кроме того, 27 ноября Россия атаковала Харьковщину. В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали восемь человек.

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