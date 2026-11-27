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Россия ударила по центру Кременчуга: среди раненых трое детей
Российский беспилотник атаковал центр Кременчуга, повредив два учебных заведения.
Вечером 27 ноября российский беспилотник атаковал центр Кременчуга на Полтавщине. Из-за удара повреждены два учебных заведения, а четыре человека травмировались.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
Атака РФ на Кременчуг — что известно
По его данным, на месте попадания работают экстренные службы, а информация о других последствиях атаки еще уточняется.
Сначала стало известно, что ранения получили двое детей 12 и 13 лет. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии количество травмированных возросло до четырех человек, трое из которых — дети.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне 27 ноября атаковали предприятие в Нежине Черниговской области. Есть погибшие и раненые. Люди еще могут находиться под завалами.
Также в ночь на 27 ноября российские войска атаковали инфраструктуру и жилые дома в девяти областях Украины.
Кроме того, 27 ноября Россия атаковала Харьковщину. В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали восемь человек.