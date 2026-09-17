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Россия ударила по ТЦ в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар
Российская армия атаковала супермаркет на правобережье Запорожья.
Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил и.о. председателя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Атака РФ на Запорожье — что известно
Информации о пострадавших пока нет. Михаил Семикин отметил, что российские войска уничтожают запасы продуктов, но призвал людей не паниковать и не скупать еду в больших количествах.
«Враг нанес удар по торговому центру», — отметил Семикин.
Представитель ОВА призвал жителей быть осмотрительными и реагировать на угрозы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.
Также сегодня, 17 сентября, в Запорожье российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.
Россия также ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.