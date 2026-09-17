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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по ТЦ в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар

Российская армия атаковала супермаркет на правобережье Запорожья.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запорожье 17 весна

Атака РФ на Запорожье 17 весна / © Запорожская ОВА

Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил и.о. председателя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Атака РФ на Запорожье — что известно

Информации о пострадавших пока нет. Михаил Семикин отметил, что российские войска уничтожают запасы продуктов, но призвал людей не паниковать и не скупать еду в больших количествах.

«Враг нанес удар по торговому центру», — отметил Семикин.

Представитель ОВА призвал жителей быть осмотрительными и реагировать на угрозы.

Атака РФ на Запорожье 17 сентября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 17 сентября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорожская ОВА

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.

Также сегодня, 17 сентября, в Запорожье российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.

Россия также ударила авиабомбами по Сумам 16 сентября. Один человек погиб, еще девять ранены, в том числе двое детей.

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