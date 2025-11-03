Смертельный удар по тылу ВСУ на Днепропетровщине: командование отреагировало

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В 30 корпусе морской пехоты ВМС ВСУ подтвердили информацию, что российские войска 1 ноября нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области. Удар пришелся на центр поселка, где не было размещено никаких военных плацов или объектов.

Об этом сообщил 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины.

К сожалению, по причине удара есть потери. Среди пострадавших как гражданские граждане, так и военнослужащие бригады морской пехоты. Атака была ориентирована конкретно по центру населенного пт.

«Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших. В воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей», — отметили в командовании.

Напомним, российские войска 1 ноября нанесли удар по украинским военным в глубоком тылу, когда те выстроились на плацу для награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

Он уточнил, что брата вместе с собратьями собрали на открытой местности на плацу для награждения, когда враг нанес по ним удар баллистики.

Также накануне группировка войск «Восток» сообщила о российском ракетно-дроновом ударе 1 ноября по общинам Днепропетровской области, включая Никополя. Сообщалось о погибших и раненых в результате атаки среди военнослужащих ВСУ.