Россия ударила по Украине 84 дронами и ракетами: какие последствия

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Российская армия в ночь на 2 июня атаковала Украину 84 беспилотниками и ракетами. Часть вражеских средств поражения сбили ПВО, однако есть и попадания в 12 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 2 июня РФ атаковала Украину:

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80 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск;

3 баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;

1 крылатой ракетой «Искандер-К» из Брянской области.

Основными направлениями вражеского удара были Харьковская, Черниговская, Донецкая и Херсонская области.

По состоянию на утро известно, что украинская противовоздушная оборона обезвредила 52 вражеских средства атаки на востоке, юге и севере страны. Так, 15 дронов типа Shahed (беспилотников других типов) удалось сбить огневыми средствами поражения, еще 37 дронов были локально потеряны/подавлены средствами РЭБ.

В Воздушных силах проинформировали о попадании российских средств воздушного нападения в 12 локациях.

Напомним, российские оккупанты утром 2 июня ударили по Харькову баллистическими ракетами и ранили 6 человек. Из-за ударов было повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

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