Россия ударила по Украине баллистикой, ракетами С-300 и дронами: сколько целей сбило ПВО

Ночью на среду, 19 марта, российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 72 дрона, а 56 было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08:00 подтверждены беспилотники в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

Заметим, что ночью оккупанты ударили ракетами и атаковали дронами из Брянска, Орла, Шаталово, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога . В частности, была угроза применения баллистического вооружения.

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