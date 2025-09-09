ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по Украине дронами: сколько целей сбила ПВО

Несмотря на сбитие большинства дронов, попадание на 10 локациях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 9 сентября противник атаковал 84 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. Уничтожено 60 целей.

Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.

Российские дроны атаковали по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ Уточняется, что более 50 из них — «Шахеды».

К отражению нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в отчете Воздушных сил.

Попадание 23 ударных БПЛА зафиксировано на 10 локациях.

Напомним, в ночь на 9 сентября Украину атаковали российские БпЛА. Вражеские беспилотники двигались с востока и севера.

По сообщениям ПСУ:

  • БпЛА на западе Донбасса, курс — восточный/западный;

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.

  • Новые группы БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс южный.

Также сообщалось о беспилотниках Сумской области. Они шли на юг.

Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie