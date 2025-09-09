- Дата публикации
Украина
- Украина
Россия ударила по Украине дронами: сколько целей сбила ПВО
Несмотря на сбитие большинства дронов, попадание на 10 локациях.
В ночь на 9 сентября противник атаковал 84 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. Уничтожено 60 целей.
Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины.
Российские дроны атаковали по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ Уточняется, что более 50 из них — «Шахеды».
К отражению нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
«По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в отчете Воздушных сил.
Попадание 23 ударных БПЛА зафиксировано на 10 локациях.
Напомним, в ночь на 9 сентября Украину атаковали российские БпЛА. Вражеские беспилотники двигались с востока и севера.
По сообщениям ПСУ:
БпЛА на западе Донбасса, курс — восточный/западный;
БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.
Новые группы БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс южный.
Также сообщалось о беспилотниках Сумской области. Они шли на юг.