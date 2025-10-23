- Дата публикации
- Украина
- 1103
- 1 мин
Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.
В ночь на 23 октября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , баллистикой и КАБами
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:
Павлоград
Полтавщина
Каменское (Днепропетровщина)
Краматорск (Донецк
Харьковщина
Кролевец (Сумщина)