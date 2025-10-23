ТСН в социальных сетях

Украина
1103
1 мин

Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 23 октября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , баллистикой и КАБами

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:

  • Павлоград

  • Полтавщина

  • Каменское (Днепропетровщина)

  • Краматорск (Донецк

  • Харьковщина

  • Кролевец (Сумщина)

1103
