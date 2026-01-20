- Дата публикации
Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.
В ночь на 20 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , баллистикой и КАБами
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:
Кривой Рог
Запорожье
Богодухов (Харьковщина)
Днепр
Бахмач (Черниговщина)
Киев
Бровары (Киевщина)
Мерефа (Харьковщина)
Кременчуг (Полтавщина).
Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .