Украина
3337
1 мин

Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 20 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками , баллистикой и КАБами

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:

  • Кривой Рог

  • Запорожье

  • Богодухов (Харьковщина)

  • Днепр

  • Бахмач (Черниговщина)

  • Киев

  • Бровары (Киевщина)

  • Мерефа (Харьковщина)

  • Кременчуг (Полтавщина).

Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .

