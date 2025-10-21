Россия ударила по Украине КАБами, дронами и баллистикой: где раздались взрывы

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 21 октября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками, баллистикой и КАБами

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:

Харьков;

Павлоградский р-н;

Криворожский р-н;

Сумщина;

Дружковка (Донецкая область);

Чернигов/окрестности;

Херсон;

Смела (Черкащина);

Черниговщина;

Гончаровское (Черниговщина).

Напомним, что ранее Харьков снова оказался под ударом : раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе.