Украина
547
1 мин

Россия ударила по Украине КАБами, дронами и баллистикой: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 21 октября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками, баллистикой и КАБами

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:

  • Харьков;

  • Павлоградский р-н;

  • Криворожский р-н;

  • Сумщина;

  • Дружковка (Донецкая область);

  • Чернигов/окрестности;

  • Херсон;

  • Смела (Черкащина);

  • Черниговщина;

  • Гончаровское (Черниговщина).

Напомним, что ранее Харьков снова оказался под ударом : раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе.

547
