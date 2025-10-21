- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 547
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по Украине КАБами, дронами и баллистикой: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.
В ночь на 21 октября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками, баллистикой и КАБами
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях. Взрывы раздались в нескольких украинских городах:
Харьков;
Павлоградский р-н;
Криворожский р-н;
Сумщина;
Дружковка (Донецкая область);
Чернигов/окрестности;
Херсон;
Смела (Черкащина);
Черниговщина;
Гончаровское (Черниговщина).
Напомним, что ранее Харьков снова оказался под ударом : раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе.