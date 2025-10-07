Россия ударила по Украине ракетами и дронами: как отработала ПВО и сколько "прилетов"

Российская атака по Украине ракетами и дронами

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Украину в ночь на 7 октября с применением двух ракет и 152 беспилотников. Противовоздушная оборона обезвредила 88 дронов, не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала Украину:

двумя баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Ростовской области,

152 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера» и других типов из Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Чауды. Около 80 из них — «Шахеды».

На утро украинская ПВО сбила/подавила 88 вражеских вражеских дронов на севере и востоке страны.

В то же время произошло попадание двух ракет и 52 беспилотников на 10 локациях. Также зафиксировано падение сбитых (обломки) на двух локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — отметили в Воздушных силах.

Напомним, под ночную российскую атаку попала Полтавская область. Дроны попали по гражданской инфраструктуре и возникли пожары.

В самой Полтаве враг нанес удары по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Есть повреждения, временно задерживались поезда. Без света оказалась более 1000 домохозяйств.

Из-за атаки на Сумы произошел «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры. Зафиксированы повреждения в жилом секторе, город частично оказался без света.