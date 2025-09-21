ТСН в социальных сетях

Украина
558
1 мин

Россия ударила по Украине "Шахедами" и "Герберами": сколько дронов уничтожила ПВО

Украинская ПВО успешно уничтожила большинство атакующих вражеских беспилотников.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ППО

ППО / © tsn.ua

В ночь на 21 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбили атаку противника, сбив и подавив 33 вражеских беспилотника типов Shahed, Гербера и других.

Об этом говорится в сообщении Воздушных Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Атака осуществлялась с нескольких направлений территории рф: Курска, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска. Среди беспилотников, атаковавших Украину, были Shahed, Гербера и другие типы дронов.

Противник совершил атаку 54-мя ударными БПЛА, около 30 из них — шахматы. Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 21 сентября подтверждено, что противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 33 БПЛА, которые атаковали различные регионы — север, восток и центр Украины. На восьми локациях были зафиксированы прямые попадания 21 ударного дрона

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах в ночь на 21 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги

