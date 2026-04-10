ТСН в социальных сетях

Россия ударила по украинскому городу: есть попадания в многоэтажку и пострадавшие

В Сумах зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Известно, что среди пострадавших есть дети.

Атака РФ на Сумы 10 апреля 2026 года

Атака РФ на Сумы 10 апреля 2026 года

Россия нанесла удар по Сумам во время воздушной тревоги. Вечером 10 апреля вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие, в их числе дети.

Об этом сообщают местные паблики и начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

По информации Олега Григорова, известно о пострадавших. В настоящее время их количество уточняется.

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, среди пострадавших есть дети. Российские военные попали в центральную часть города, в многоэтажку — нижний этаж.

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года / © twitter.com/Tatiana_N

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года / © twitter.com/Tatiana_N

«Количество раненых уточняется. Идет эвакуация жителей», — сообщил Кривошеенко.

Также сообщается, что на месте попадания вспыхнул масштабный пожар. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Атака РФ по Суммах / © соцмережі

Атака РФ по Суммах / © соцмережі

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года. / © twitter.com/Tatiana_N

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года. / © twitter.com/Tatiana_N

Атака РФ по Сумщине — последние новости

Напомним, сегодня, 10 апреля, российские беспилотники уже атаковали город Сумы. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Возник пожар.

А утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопском центре на Сумщине.

