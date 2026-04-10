Россия ударила по украинскому городу: есть попадания в многоэтажку и пострадавшие

Атака РФ на Сумы 10 апреля 2026 года

Дополнено новыми материалами

Россия нанесла удар по Сумам во время воздушной тревоги. Вечером 10 апреля вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие, в их числе дети.

Об этом сообщают местные паблики и начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

По информации Олега Григорова, известно о пострадавших. В настоящее время их количество уточняется.

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, среди пострадавших есть дети. Российские военные попали в центральную часть города, в многоэтажку — нижний этаж.

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года / © twitter.com/Tatiana_N

«Количество раненых уточняется. Идет эвакуация жителей», — сообщил Кривошеенко.

Также сообщается, что на месте попадания вспыхнул масштабный пожар. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Атака РФ по Суммах / © соцмережі

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года

Атака РФ на суммы 10 апреля 2026 года. / © twitter.com/Tatiana_N

Напомним, сегодня, 10 апреля, российские беспилотники уже атаковали город Сумы. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Возник пожар.

А утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопском центре на Сумщине.