Россия ударила по украинскому городу: есть попадания в многоэтажку и пострадавшие
В Сумах зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Известно, что среди пострадавших есть дети.
Россия нанесла удар по Сумам во время воздушной тревоги. Вечером 10 апреля вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие, в их числе дети.
Об этом сообщают местные паблики и начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
По информации Олега Григорова, известно о пострадавших. В настоящее время их количество уточняется.
Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, среди пострадавших есть дети. Российские военные попали в центральную часть города, в многоэтажку — нижний этаж.
«Количество раненых уточняется. Идет эвакуация жителей», — сообщил Кривошеенко.
Также сообщается, что на месте попадания вспыхнул масштабный пожар. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
Атака РФ по Сумщине — последние новости
Напомним, сегодня, 10 апреля, российские беспилотники уже атаковали город Сумы. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Возник пожар.
А утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопском центре на Сумщине.