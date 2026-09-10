Россия ударила по украинскому городу: горят магазины и авто, есть погибшие и раненые (обновлено)

Россия атаковала Павлоград

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Россия ударила по Павлограду на Днепропетровщине днем 10 сентября. В результате чего вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

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Атака РФ на Павлоград — что известно

По его словам, из-за атаки РФ погибло 4 человек, а по меньшей мере 60 получили ранения.

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«В результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин», — отметил Ганжа.

В настоящее время спасатели и экстренные службы работают на месте происшествия, последствия вражеской атаки уточняются.

«Среди раненых трое детей. Это парни 13, 14 и 15 лет. Таковы трагические последствия атаки россиян на Павлоград», — отметил глава ОВА.

По информации ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий российского удара ранения получили двое бойцов ГСЧС. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

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Россия атаковала Павлоград — фото, видео

Російські війська вдень 10 вересня завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині,

Росія атакувала Павлоград 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офис Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офис Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офис Генерального прокурора

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска нанесли удар по Луцку днем 10 сентября. В городе слышали мощный взрыв.

Ранее мы писали, что российская армия не прекращает атаковать дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей. К сожалению, один человек погиб.

Также в ночь на 10 сентября россияне совершили атаку на Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадание и разрушение в областях.

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