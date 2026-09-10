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Россия ударила по украинскому городу: горят магазины и авто, есть погибшие и раненые (обновлено)
Российские войска днем 10 сентября нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине.
Россия ударила по Павлограду на Днепропетровщине днем 10 сентября. В результате чего вспыхнули масштабные пожары.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Атака РФ на Павлоград — что известно
По его словам, из-за атаки РФ погибло 4 человек, а по меньшей мере 60 получили ранения.
«В результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин», — отметил Ганжа.
В настоящее время спасатели и экстренные службы работают на месте происшествия, последствия вражеской атаки уточняются.
«Среди раненых трое детей. Это парни 13, 14 и 15 лет. Таковы трагические последствия атаки россиян на Павлоград», — отметил глава ОВА.
По информации ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий российского удара ранения получили двое бойцов ГСЧС. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
Россия атаковала Павлоград — фото, видео
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска нанесли удар по Луцку днем 10 сентября. В городе слышали мощный взрыв.
Ранее мы писали, что российская армия не прекращает атаковать дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей. К сожалению, один человек погиб.
Также в ночь на 10 сентября россияне совершили атаку на Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадание и разрушение в областях.