ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по Запорожскому району: погибла женщина, ранен ребенок (видео)

В ночь на 20 марта российские войска атаковали Запорожский район. В результате ударов погибла 30-летняя женщина, еще два человека, среди которых ребенок, получили ранения.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Удар по Запорожью / © ТСН.ua

Российская армия ночью нанесла по меньшей мере два удара по Запорожскому району . Под обстрелы попали жилые кварталы — в результате атаки разрушены частные дома.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров , погибла 30-летняя женщина. Ранения получили 48-летний мужчина и 10-летний мальчик. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Российские атаки по гражданской инфраструктуре региона продолжаются, что в очередной раз приводит к жертвам среди мирного населения.

Ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по Запорожью. Пострадали восемь человек. Небо над городом было затянуто черным дымом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie