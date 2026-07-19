Россия ударила по Запорожью: горит один из вузов города

Враг атаковал Запорожье / © unsplash.com

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Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В результате вражеской атаки произошел пожар в здании одного из вузов Запорожья», — отметил он.

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Перед взрывами в городе Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы вражеских ударных беспилотников в направлении Запорожья.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.

Мы ранее информировали, что Россия усугубляет удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию.

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