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Россия ударила по Запорожью: горит один из вузов города
Военные предупреждали о приближении к городу вражеских ударных БПЛА.
Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«В результате вражеской атаки произошел пожар в здании одного из вузов Запорожья», — отметил он.
Перед взрывами в городе Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы вражеских ударных беспилотников в направлении Запорожья.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому на Черниговщине.
Мы ранее информировали, что Россия усугубляет удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию.