Россия ударила по Запорожью: повреждены дома и коммерческое здание, есть раненый

Последствия атаки в Запорожье / © Запорожская ОВА

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В ночь на 26 октября, российские войска атаковали Запорожье , в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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По его словам, в результате вражеских ударов получили повреждения частные дома, транспортные средства и объект коммерческой недвижимости.

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Также он сообщил, что в результате обстрела один человек получил ранения.

Пока информация о последствиях российской атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в воскресенье, 25 октября, российский дрон попал в здание «Эпицентра» .

Мы ранее информировали, что Украину ночью 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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