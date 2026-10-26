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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия ударила по Запорожью: повреждены дома и коммерческое здание, есть раненый

На месте одного из попаданий вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки в Запорожье / © Запорожская ОВА

В ночь на 26 октября, российские войска атаковали Запорожье , в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

По его словам, в результате вражеских ударов получили повреждения частные дома, транспортные средства и объект коммерческой недвижимости.

Также он сообщил, что в результате обстрела один человек получил ранения.

Пока информация о последствиях российской атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в воскресенье, 25 октября, российский дрон попал в здание «Эпицентра» .

Мы ранее информировали, что Украину ночью 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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