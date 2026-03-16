Россия ударила по Запорожью: ребенок оказался в реанимации, погибла женщина
В Запорожье госпитализирован подросток после обстрела РФ. Также погибла женщина. В настоящее время спасатели разбирают завалы после атаки.
В результате вражеской атаки на Запорожье 16 марта погибла 68-летняя женщина, еще три человека получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По информации главы ОВА, среди пострадавших — 15-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ожоги, минно-взрывные травмы и многочисленные переломы.
Также госпитализирована 39-летняя женщина, чье состояние оценивают как средней тяжести. У нее обнаружили минно-взрывную и черепно-мозговую травму. Третья пострадала, 28-летняя женщина, от госпитализации отказалась.
«Погибшей женщине было 68 лет. Мои соболезнования родным», — отметил Иван Федоров.
На местах попаданий продолжается ликвидация последствий обстрела. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Атака на Запорожье — последние новости
Напомним, в понедельник 16 марта армия РФ атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов тысячи абонентов остались без света.
Всего за сутки россияне нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.
Также известно, что и 15 марта российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотными. В результате атаки произошел пожар и пострадал.
Еще прошлым летом россияне обещали подойти вплотную к Запорожью, но эти планы не сработали. Украинским войскам удалось остановить противника благодаря общим действиям с несколькими смежными подразделениями.