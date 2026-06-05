Россия ударила по заводу детского питания, есть жертвы: Зеленский отреагировал

Атака на завод.

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В ночь на 5 июня российские войска ударили по заводу, производившему детское питание. Есть погибшие и раненые. Спасательные работы на месте «прилета» продолжаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Перечень очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинське для дітей", который производил детское питание. На сегодня известно о семи раненых. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава государства.

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Кроме того, оккупанты нанесли удары по нескольким гражданским объектам в других регионах: по продовольственным складам и почтовому сервису на Днепропетровщине, зданию школы на Сумщине, по амбулатории на Харьковщине, автомобилям скорой в Херсоне и портовой инфраструктуре на Одесчине. Кроме того, россияне атаковали еще и обычные жилые дома.

«Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на его защите. Каждый пакет поддержки с антибаллистикой, каждая наша совместная договоренность о производстве оружия, все шаги мира в санкциях против России — все это помогает защищать жизнь людей», — подытожил Зеленский.

Атака на завод «Яготинське для дітей» — что известно

В пятницу, 5 июня, РФ ударила по заводу в Киевской области. Под циничным прицелом оказалось предприятие пищевой промышленности в Броварском районе. В результате атаки возник масштабный пожар в административном здании, произошло частичное разрушение конструкций.

Из-за «прилета» под завалами оказались люди. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, известно о четырех погибших, а около десяти человек ранены.

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