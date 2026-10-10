Железная дорога. / © pixabay.com

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Ночью против 10 октября российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Коростенского общества в Житомирской области. Пострадал один человек.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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«В результате атаки беспилотников возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС», — говорится в сообщении.

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По словам чиновника, в результате атаки был травмирован один человек.

Заметим, в Коростенском районе воздушная тревога раздавалась с 01:47 до 07:47. Военные предупреждали о реактивных БПЛА.

Что известно о движении поездов

Утром, по данным Телеграмм-канала «Укрзализныця: пригородные поезда» на Житомирщине «по соображениям безопасности» задерживались некоторые электрички. В частности:

№6451 Овруч — Коростень

№6460 Житомир — Коростень

№6480 Олевск — Коростень

Напомним, в Днепре 9 октября в результате повторного российского удара по железнодорожной инфраструктуре погиб заместитель начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел Андрей Плотников. В УЗ сообщили, что он руководил ликвидацией последствий обстрела и успел отвести своих подчиненных в безопасное место, однако сам оказался в эпицентре атаки.

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