Россия ударила по железной дороге в трех областях Украины
Оккупанты намеренно целились в критические объекты, от которых зависит повседневная жизнь людей — тепло-, электро- и водоснабжение, а также транспорт.
Российские войска осуществили массированный обстрел восьми регионов Украины, целясь в критическую инфраструктуру и транспортные узлы. В трех областях зафиксированы попадания по железной дороге, а в Запорожье есть погибший и проблемы с отоплением.
Об этом сообщил вице-премьер министр — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Ночная атака на Украину — последствия
«Ночью россия снова осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и громадам. Среди целей — критическая и гражданская инфраструктура«, — указано в заявлении чиновника.
Под вражескими ударами оказались Харьковская, Николаевская, Винницкая, Полтавская, Донецкая области, Запорожье, Киев и область, Кривой Рог.
В Запорожской области в результате атак погиб один человек, есть раненые. Кулеба выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В самом Запорожье из-за перебоев с электроснабжением часть города временно осталась без тепла. Сейчас подключены резервные источники питания.
Атака на железную дорогу
Кроме того, противник снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью беспилотник атаковал территорию детской железной дороги на Харьковщине. К счастью, обошлось без пострадавших.
Министр подчеркнул, что агрессор намеренно целился в критические объекты, от которых зависит повседневная жизнь людей — тепло-, электро- и водоснабжение, а также транспорт. Кулеба назвал это сознательным террором против гражданского населения.
На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по восстановлению и стабилизации инфраструктуры.
Изменения в движении поездов 26 февраля
Заметим, 26 февраля «Укрзализныця» изменила графики движения поездов: в Сумской и Черниговской областях поезда курсируют до Конотопа и с изменениями через Нежин. Между Лозовой и Краматорском, а также между Днепром и Запорожьем пассажиров перевозят автобусами. В Запорожье возможны задержки пригородных рейсов до часа. В Херсонской и Николаевской областях движение корректируют в зависимости от ситуации с безопасностью, поэтому пассажирам следует следить за объявлениями и направляться в укрытия во время тревог.
Массированный обстрел Украины — последние новости
В ночь на 26 февраля РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками, а Днепропетровскую область — дронами и артиллерией. В городе повреждены около десяти домов, детсад и админздания; двое пожилых людей получили травмы. Несмотря на разрушения, инфраструктура работает штатно. Всего в области зафиксировано почти 20 обстрелов: пострадали частный сектор на Никопольщине и солнечные панели в Зеленодольской громаде.
Этой же ночью Россия атаковала Киев дронами и баллистикой. Работала ПВО, но из-за падения обломков в Дарницком районе повреждены окна жилой многоэтажки, в Голосеевском — загорелись гаражи, а в Печерском — частный дом. Пожары локализованы, информация о пострадавших пока не поступала.