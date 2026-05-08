- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по жилому дому в Краматорске: из-под завалов спасли женщину
Российская армия ударила по жилой застройке Краматорска: из-под завалов многоэтажки спасли женщину, еще один человек погиб.
В Краматорске спасатели деблокировали женщину из-под обломков многоквартирного дома после российского авиаудара по жилой застройке. Один человек погиб.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору Краматорска. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом, под завалами оказались люди.
Спасатели во время поисково-спасательной операции извлекли из-под обломков женщину и передали ее медикам скорой помощи. В то же время, еще одного человека чрезвычайники деблокировали без признаков жизни.
Во время аварийно-спасательных работ специалисты разобрали около 200 килограммов строительного мусора и ликвидировали возгорание легковых автомобилей после удара.
Также в помощи нуждалась напуганная собака, которая оказалась среди пострадавших. Спасатели вместе с парамедиками Национальной полиции предоставили животному необходимую помощь.
Напомним, что ранее россияне ударили КАБами по Краматорску : среди погибших 13-летний мальчик, много раненых
Враг сбросил авиабомбы в людных местах, что привело к обилию раненых и погибших мирных жителей.