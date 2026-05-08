Россия ударила по жилому дому в Краматорске: из-под завалов спасли женщину

Российская армия ударила по жилой застройке Краматорска: из-под завалов многоэтажки спасли женщину, еще один человек погиб.

Елена Кузьмич
Атака на Краматорск

В Краматорске спасатели деблокировали женщину из-под обломков многоквартирного дома после российского авиаудара по жилой застройке. Один человек погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору Краматорска. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом, под завалами оказались люди.

Спасатели во время поисково-спасательной операции извлекли из-под обломков женщину и передали ее медикам скорой помощи. В то же время, еще одного человека чрезвычайники деблокировали без признаков жизни.

Во время аварийно-спасательных работ специалисты разобрали около 200 килограммов строительного мусора и ликвидировали возгорание легковых автомобилей после удара.

Также в помощи нуждалась напуганная собака, которая оказалась среди пострадавших. Спасатели вместе с парамедиками Национальной полиции предоставили животному необходимую помощь.

Напомним, что ранее россияне ударили КАБами по Краматорску : среди погибших 13-летний мальчик, много раненых

Враг сбросил авиабомбы в людных местах, что привело к обилию раненых и погибших мирных жителей.

