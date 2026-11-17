Взрывы / © Associated Press

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Во вторник, 17 ноября, русская армия атаковала беспилотниками Хмельницкий. В областном центре поврежден жилой дом.

Что известно о последствиях удара по Хмельницкому — читайте на ТСН.ua.

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После полуночи в Хмельницком районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 06:37 до 10:25. После 10:00 военные сообщили о БПЛА, который двигался на областной центр с севера. После взрывов небо затянуло дымом.

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Атака на Хмельницкий — последствия

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил об атаке на город.

«Русский дрон атаковал жилой дом в областном центре. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнул чиновник.

В то же время городской голова Александр Симчишин уточнил, что россияне атаковали областной центр.

«Повреждение в частном секторе. Пожар ликвидирован», — подчеркнул мэр.

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Атака на западные области 17 ноября

С самого утра 17 ноября Россия массированно атакует мероприятие Украины. В частности, взрывы произошли в Ровно, Волыни и Закарпатье.

В результате ударов без электроэнергии остались более 300 населенных пунктов в Ровенской области. Кроме того, отключение света произошло в Черновцах. По городу россияне нанесли удары на рассвете.

Кроме того, Мукачево в Закарпатье потрясли взрывы. Российский дрон ударил по городу во время воздушной тревоги. Регион несколько лет находится под атакой РФ.

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