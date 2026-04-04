Россия ударила по жилому кварталу одного из крупных городов: первые подробности

Атака на Украину / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером в субботу, 4 апреля, враг нанес удар по жилой застройке Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, российская террористическая армия атаковала Шевченковский район города.

«Есть попадания вблизи жилых домов», — сообщил Терехов.

Позже он добавил, что в результате обстрела в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 23:20 информация о пострадавших не поступала.

«Экстренные службы направляются на место удара»,— добавил он.

Напомним, в этот день россияне уже наносили удар по Харькову, в результате которого получила ранения 11-летняя девочка.

Накануне, 3 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В результате обстрела пострадали несколько районов города, в частности Шевченковский, Киевский и Основянский. Зафиксировано попадание возле центрального парка, повреждены жилые дома, выбиты окна и перебиты коммуникации. Среди пострадавших — 63-летняя женщина, которую госпитализировали, а также молодые женщины и младенец, которые испытали острую реакцию на стресс.