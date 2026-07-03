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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила по жилому кварталу: ракета упала между многоэтажками, есть пострадавшие

В результате российского ракетного удара по плотной жилой застройке повреждены многоквартирные дома, пострадали по меньшей мере семь человек, трое госпитализированы.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Российские войска нанесли ракетный удар по сектору плотной городской застройки — боеприпас попал между многоквартирными жилыми домами. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

О последствиях сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул .

По его словам, на месте удара возникли пожары, спасателям уже удалось ликвидировать. В то же время идет аварийно-спасательная операция, поскольку повреждения оказались масштабными — в домах выбиты окна, повреждены балконы, временно перекрыты газо- и водоснабжение.

Пока известно о семи пострадавших. Три человека находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Погибших, по предварительным данным, нет.

Для жителей, пострадавших в результате атаки, городские власти разворачивают оперативный штаб в школе вблизи места удара. Там будут принимать заявления на получение материальной помощи, а также уже доставляются строительные материалы для первоочередных ремонтных работ.

Напомним, что ранее количество жертв атаки РФ на Киев снова выросло: из-под завалов достали еще одного погибшего человека

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Дата публикации
Количество просмотров
101
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