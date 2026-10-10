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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по жилой пятиэтажке в Запорожье: есть погибшие, под завалами ищут людей

В результате попадания в пятиэтажный жилой дом частично разрушен один из подъездов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Запорожью

Последствия удара по Запорожью

Утром 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Известно о двух погибших и двух раненых, а под завалами могут находиться пострадавшие.

Об этом сообщил глава Совета обороны области Иван Федоров.

По его словам, российская атака унесла жизни двух человек. Еще двое жителей получили ранения.

В результате попадания в жилую многоэтажку частично обрушился один из подъездов.

На месте удара работают спасательные службы. Количество людей, которые могут оставаться под завалами, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на севере Ровенщины в результате вражеской атаки 9 октября пострадали семь членов многодетной семьи, среди них четверо детей. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения.

Мы ранее информировали, что в течение недели Россия устроила несколько кровавых ударов по украинским городам и унесла жизни почти сотни человек, еще около 400 получили ранения.

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