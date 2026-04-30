Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть пострадавшие (видео)

В ночь на 30 апреля российские кафиры атаковали Одессу , нанеся удар по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Взрывы раздались около полуночи.

Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Среди них две женщины в возрасте 25 и 44 года и двое мужчин — 38 и 62 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о возможных дополнительных жертвах и масштабах разрушений уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах до официального отбоя воздушной тревоги.

Ранее в ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.

