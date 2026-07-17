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Россия ударила по жилым домам в центре Харькова: есть жертвы, ранены дети
Очередной целенаправленный удар российских оккупантов по мирным кварталам в центре Харькова обернулся кровавой трагедией с разрушенными квартирами, погибшими и покалеченными детьми.
Российские захватчики атаковали центр Харькова, ударив непосредственно по гражданским кварталам Шевченковского района города. Этот очередной акт террора против мирного населения привел к серьезным разрушениям жилищной инфраструктуры и человеческим жертвам.
О первых трагических последствиях вражеских обстрелов сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Жертвы террора: убитые горожане и раненые дети
Сразу после попадания спасательные службы зафиксировали множество пострадавших, среди которых оказались несовершеннолетние. Первоначально мэр города проинформировал о десятке раненых граждан, где по меньшей мере треть составляли дети.
Позже официальные данные пришлось уточнить из-за изменения оперативной ситуации. Подтверждено наличие восьми травмированных лиц, среди которых двое детей, а также констатирована гибель одного человека.
Разрушенные квартиры в сердце города
Вражеский боеприпас попал прямо в центр города, эпицентром взрыва стал Шевченковский район. Городской голова официально подтвердил, что из-за российской атаки получили повреждения обычные жилые дома харьковчан.
На месте трагедии немедленно развернули работу все экстренные и спасательные службы. Специалисты продолжают выяснять точные детали обстрелов, устанавливать масштабы разрушений и оказывать необходимую помощь жильцам поврежденных квартир.
Напомним, накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.