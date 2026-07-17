Россия ударила по жилым домам в центре Харькова: есть жертвы, ранены дети

В Харькове есть попадания в жилые дома / Иллюстративное фото / © Виталий Бунечко / Facebook

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Российские захватчики атаковали центр Харькова, ударив непосредственно по гражданским кварталам Шевченковского района города. Этот очередной акт террора против мирного населения привел к серьезным разрушениям жилищной инфраструктуры и человеческим жертвам.

О первых трагических последствиях вражеских обстрелов сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Жертвы террора: убитые горожане и раненые дети

Сразу после попадания спасательные службы зафиксировали множество пострадавших, среди которых оказались несовершеннолетние. Первоначально мэр города проинформировал о десятке раненых граждан, где по меньшей мере треть составляли дети.

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Позже официальные данные пришлось уточнить из-за изменения оперативной ситуации. Подтверждено наличие восьми травмированных лиц, среди которых двое детей, а также констатирована гибель одного человека.

Разрушенные квартиры в сердце города

Вражеский боеприпас попал прямо в центр города, эпицентром взрыва стал Шевченковский район. Городской голова официально подтвердил, что из-за российской атаки получили повреждения обычные жилые дома харьковчан.

На месте трагедии немедленно развернули работу все экстренные и спасательные службы. Специалисты продолжают выяснять точные детали обстрелов, устанавливать масштабы разрушений и оказывать необходимую помощь жильцам поврежденных квартир.

Напомним, накануне вечером ракета российской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы. Есть погибшие и травмированные.

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