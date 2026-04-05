Россия ударила просто по авто в одному из областных центров: погиб полицейский

В Херсоне в результате вражеской атаки погиб капитан полиции Виталий Кухарчук.

Автомобиль, в котором находился полицейский

Утром 5 апреля в Центральном районе Херсона российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль правоохранителей. Удар унес жизни 35-летнего офицера полиции.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Погибший полицейский

Что известно о Виталие Кухарчуке

Виталий служил в органах внутренних дел с 2010 года, а с 2024-го - в батальоне полиции особого назначения в Херсонской области. В составе мобильной огневой группы он участвовал в защите города от дроновых атак и имел на своем счету десятки уничтоженных беспилотников.

«Без сына остались родители, без мужа – жена…», – констатировали в полиции.

Там выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее военные РФ атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне , сбросив взрывчатку с дрона. В результате удара пострадали по меньшей мере 7 человек. У них взрывные и черепно-мозговые травмы и обломочные ранения. Среди раненых — мужчины и женщины всех возрастов, их госпитализировали. Водитель маршрутки — в самом тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

