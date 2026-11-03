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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила просто по больнице большого областного центра: эвакуируют сотни пациентов, уже 62 пострадавших

После российского удара с медучреждения в Немышлянском районе эвакуируют 226 пациентов.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © УНИАН

В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому учреждению в Немышлянском районе возросло до 62 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В другие медицинские учреждения эвакуируют 226 пациентов.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщал о 46 пострадавших и более тысячи поврежденных окон в больнице и окрестных многоэтажках.

По уточненной информации ОВА, российский удар пришелся на переход между корпусами медучреждения. Также повреждено здание одного из медицинских отделений, окна четырех многоэтажек и 10 легковых автомобилей.

Напомним, что ранее россияне атаковали Запорожье.

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