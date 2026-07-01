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Россия ударила просто по маршрутке с людьми в областном центре: есть погибшие и раненые (жуткие фото)
Общественный транспорт Херсона остается для российских окупантов среди приоритетных целей для ударов. Среди пострадавших медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.
Россия продолжает терроризировать гражданских. Утром 1 июля страна-агрессорка атаковала дроном маршрутку в центре Херсона, убив двух человек, шестеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Атака пришлась на седьмое утро, когда в общественном транспорте больше всего людей.
«Оператор вражеского беспилотника видел, что перед ним гражданский транспорт с людьми, которые ехали по своим делам. Но этот террорист сознательно принял решение нанести удар», — отметил чиновник.
В настоящее время власти устанавливают личности погибших. В результате удара шесть человек получили ранения. Они находятся в больнице: 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди них — медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.
По информации ОВА, потерпевшие получили минно-взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь.
Городской совет предупредил, что общественный транспорт остается для окупантов среди приоритетных целей.
Атака РФ по гражданским объектам — последние новости
Напомним, 29 июня россияне ударили дроном по маршрутному такси в одном из районов Запорожья . Тогда погибли три человека, а семеро пострадали, среди раненых есть ребенок.
Также в тот же день Россия атаковала другие гражданские объекты: трамвай в Харькове и строителей в Днепре. Россияне ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова, повредив трамвай и электрическую сеть, более 15 авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.