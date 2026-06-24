Россия ударила просто по жилому сектору одного из городов: погиб человек

Последствия обстрела Балаклейской общины

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В ночь на 24 июня российские войска нанесли удар по жилому сектору Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

По его словам, под ударом оказались частные жилые дома.

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«В результате сегодняшних обстрелов под огнем оказались частные жилые застройки нашего города. К сожалению, в результате этой циничной атаки погиб один человек. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс», — говорится в заявлении.

Карабанов отметил, что после вражеского удара на месте происшествия оперативно приступили к работе спасатели, медики и другие профильные службы.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о нанесенных разрушениях.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

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