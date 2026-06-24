ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила просто по жилому сектору одного из городов: погиб человек

В результате атаки погиб один человек, еще один пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Последствия обстрела Балаклейской общины

Последствия обстрела Балаклейской общины

В ночь на 24 июня российские войска нанесли удар по жилому сектору Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

По его словам, под ударом оказались частные жилые дома.

«В результате сегодняшних обстрелов под огнем оказались частные жилые застройки нашего города. К сожалению, в результате этой циничной атаки погиб один человек. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс», — говорится в заявлении.

Карабанов отметил, что после вражеского удара на месте происшествия оперативно приступили к работе спасатели, медики и другие профильные службы.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о нанесенных разрушениях.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie