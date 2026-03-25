- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1464
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила просто по жилым домам: есть гибели, сильные пожары (фото)
Атака РФ по жилым домам унесла жизни человека.
Накануне вечером российская армия атаковала Измаильский район Одесской области. Есть жертвы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«По предварительной информации один человек погиб, один человек пострадал», — говорится в сообщении.
Что известно о последствиях атаки
По данным спасателей, под прицелом окупантов оказался жилищный сектор. Из-за атаки один из частных домов потерпел разрушение. Возник пожар.
Кроме того, повреждены шесть рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.
ФОТО
Как сообщалось, поздно вечером 24 марта российские войска атаковали юг Одесщины дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом. Произошел масштабный пожар. Под завалами искали людей.