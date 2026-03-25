Россия ударила просто по жилым домам: есть гибели, сильные пожары (фото)

В Одесской области разрушены дома. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Накануне вечером российская армия атаковала Измаильский район Одесской области. Есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По предварительной информации один человек погиб, один человек пострадал», — говорится в сообщении.

Что известно о последствиях атаки

По данным спасателей, под прицелом окупантов оказался жилищный сектор. Из-за атаки один из частных домов потерпел разрушение. Возник пожар.

Кроме того, повреждены шесть рядом расположенных жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.

РФ ударила по домам в Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Вражеская атака по Одесщине: погиб человек. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, поздно вечером 24 марта российские войска атаковали юг Одесщины дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом. Произошел масштабный пожар. Под завалами искали людей.