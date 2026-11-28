«Шахед» / © Getty Images

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В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома. В результате атаки возник пожар, травмированы.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

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Атака БпЛА на Кременчуг: сколько людей пострадало

После попадания беспилотника во дворе многоквартирного дома загорелась открытая местность, а также балкон одной из квартир. Кроме того, взрывная волна повредила остекление окон в близлежащих домах.

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На месте работают экстренные службы, ликвидирующие пожар и выясняющие обстоятельства атаки.

«Предварительно, три человека получили травмы. Информация уточняется», — сообщил Виталий Дьяковнич.

Напомним, накануне, 27 ноября, Кременчуг потерпел несколько атак российских беспилотников. Во время одного из ударов были повреждены окна многоквартирных домов и коммерческих помещений, ранения получили два человека — 55-летняя женщина и 17-летняя девушка. Также из-за аварийной ситуации около 1100 абонентов временно остались без электроэнергии.

Вечером того же дня российский дрон атаковал центр Кременчуга. В результате удара были повреждены два учебных заведения, пострадали четыре человека, среди которых — трое детей.

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