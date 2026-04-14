Россия ударила прямо по многоэтажке в большом областном центре: что известно

Реклама

В ночь на 14 апреля в Шевченковском районе Харькова вражеский боевой дрон попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, удар пришелся непосредственно по жилой застройке.

Реклама

По предварительной информации, удар пришелся по последним этажам, зафиксировано небольшое задымление.

Информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают экстренные службы. Дополнительные детали относительно масштабов возможных повреждений устанавливаются.

Ситуация в Украине после пасхального перемирия

С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Реклама

В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.

13 апреля РФ обстреляла Днепровский район . Есть раненый человек и разрушение.

Реклама

Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.