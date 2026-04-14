Россия ударила прямо по многоэтажке в большом областном центре: что известно
В Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника в жилую многоэтажку – последствия атаки уточняются.
В ночь на 14 апреля в Шевченковском районе Харькова вражеский боевой дрон попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
По его словам, удар пришелся непосредственно по жилой застройке.
По предварительной информации, удар пришелся по последним этажам, зафиксировано небольшое задымление.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На месте работают экстренные службы. Дополнительные детали относительно масштабов возможных повреждений устанавливаются.
Ситуация в Украине после пасхального перемирия
С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.
В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.
Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.
13 апреля РФ обстреляла Днепровский район . Есть раненый человек и разрушение.
Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.