Россия ударила прямо по жилым домам и убила людей: Кремль после атаки на запад "кошмарит" новые области (фото)

Россия в ночь на 25 марта 2026 года осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Под огнем оказались жилые кварталы, пожарные части и стратегические объекты жизнеобеспечения.

ТСН.ua собрал главные подробности об атаке.

Харьковщина: атака дронами и раненые пожилые люди

В Харькове ночь началась с серии мощных взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о прямых попаданиях беспилотников в жилую застройку.

«Имеем попадание двух БпЛА типа "Шахед" в Основянском и Новобаварском районах города», — заявил Терехов.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в течение суток враг выпустил по региону целый арсенал: 12 БпЛА «Герань-2», 11 «Молний» и более 25 других беспилотников.

В Харькове поврежден двухэтажный дом, а в области ранения получили 82-летняя женщина в Дергачах, 60-летний мужчина в селе Шиповатое и 34-летняя женщина в селе Цуповка.

Повреждены железнодорожная инфраструктура, учебные заведения и зернохранилища.

Также 25 марта в Харькове российский беспилотник атаковал Холодногорский район, зафиксировано попадание вблизи многоэтажного жилого дома.

По данным городского головы Игоря Терехова и главы ОВА Олега Синегубова, сначала сообщалось о раненых и возгорании автомобилей на месте удара. Впоследствии стало известно еще об одном ударе, а также о попадании в частный дом в Новобаварском районе.

Число пострадавших возросло до четырех — ранения получили три женщины и мужчина. Все госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также повреждены по меньшей мере два автомобиля и частный дом.

Также Синегубов сообщил о попадании дрона в гражданский автомобиль в Золочевской громаде.

«В результате вражеского удара погиб 61-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Энергетический коллапс: Славутич и Черниговщина без света

Утром 25 марта враг нанес целенаправленный удар по энергетике на севере. Город Славутич, где проживает около 21 тысяч человек, полностью остался без централизованного электроснабжения.

«Критическая инфраструктура была переведена на резервные источники питания, а соцучреждения функционируют на генераторах. Славутич обеспечен теплом и водоснабжением», — сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ситуация в Черниговском районе еще более критична: из-за атаки обесточено около 150 тысяч абонентов.

В Хмельницкой области во время атаки на объект «Хмельницкоблэнерго» получил ранение один из сотрудников компании.

Трагедия на юге и массовые разрушения в Полтавской области

В Одесской области под прицелом оккупантов оказался Измаильский район.

Из-за атаки на жилищный сектор один дом полностью разрушен, еще шесть повреждены.

«По предварительной информации один человек погиб, один человек пострадал», — отчитываются в ГСЧС.

На Полтавщине в Миргородской громаде падение обломков повлекло за собой пожары на нескольких локациях.

Разрушения получили около 20 частных и многоквартирных домов, образовательное учреждение, два магазина и грузовой вагон с зерном. Жертв в этом регионе удалось избежать.

Циничный удар по спасателям и террор в Сумской области

В Сумской области враг прибег к тактике «двойного удара» по Шосткинскому району. Российские беспилотники атаковали здание пожарного депо.

«Ориентировочно через час по подразделению был нанесен повторный удар. Здание значительно разрушено, уничтожена пожарная техника. Спасатели находились в укрытии — обошлось без жертв», — сообщили в ГСЧС.

Всего в Сумской области зафиксировано более 140 обстрелов. В Эсманьской громаде ранения получил 62-летний мужчина, а в Николаевской поселковой громаде дрон попал в полицейский автомобиль, ранив 26-летнюю женщину и 35-летнего мужчину.

Днепропетровская и Донецкая области: раненая молодежь и тяжелые пациенты

На Никопольщине в результате атак ранена 18-летняя девушка. Повреждены банк, магазины и админздания. В Днепровском районе пострадал 59-летний мужчина.

В больницах Днепра медики борются за жизнь супругов (67 и 74 года), получивших тяжелые ранения во время предыдущих атак.

В Донецкой области за сутки россияне убили одного человека в Дружковке и ранили еще четырех жителей области.

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

В частности, в результате атаки в Ивано-Франковске поврежден роддом. В городе погибли военный-нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которые возвращались из областного перинатального центра.