ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
852
Время на прочтение
4 мин

Россия ударила прямо по жилым домам и убила людей: Кремль после атаки на запад "кошмарит" новые области (фото)

В результате ударов РФ есть погибшие, десятки раненых, а тысячи украинцев остались без света, воды и тепла. Все детали в материале ТСН.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака на Украину

Атака на Украину / © ТСН

Россия в ночь на 25 марта 2026 года осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Под огнем оказались жилые кварталы, пожарные части и стратегические объекты жизнеобеспечения.

ТСН.ua собрал главные подробности об атаке.

Харьковщина: атака дронами и раненые пожилые люди

В Харькове ночь началась с серии мощных взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил о прямых попаданиях беспилотников в жилую застройку.

«Имеем попадание двух БпЛА типа "Шахед" в Основянском и Новобаварском районах города», — заявил Терехов.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в течение суток враг выпустил по региону целый арсенал: 12 БпЛА «Герань-2», 11 «Молний» и более 25 других беспилотников.

Атака на Харьковскую область / © Олег Синєгубов

В Харькове поврежден двухэтажный дом, а в области ранения получили 82-летняя женщина в Дергачах, 60-летний мужчина в селе Шиповатое и 34-летняя женщина в селе Цуповка.

Атака на Харьковскую область

Повреждены железнодорожная инфраструктура, учебные заведения и зернохранилища.

Также 25 марта в Харькове российский беспилотник атаковал Холодногорский район, зафиксировано попадание вблизи многоэтажного жилого дома.

По данным городского головы Игоря Терехова и главы ОВА Олега Синегубова, сначала сообщалось о раненых и возгорании автомобилей на месте удара. Впоследствии стало известно еще об одном ударе, а также о попадании в частный дом в Новобаварском районе.

Число пострадавших возросло до четырех — ранения получили три женщины и мужчина. Все госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также повреждены по меньшей мере два автомобиля и частный дом.

Также Синегубов сообщил о попадании дрона в гражданский автомобиль в Золочевской громаде.

«В результате вражеского удара погиб 61-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Энергетический коллапс: Славутич и Черниговщина без света

Утром 25 марта враг нанес целенаправленный удар по энергетике на севере. Город Славутич, где проживает около 21 тысяч человек, полностью остался без централизованного электроснабжения.

«Критическая инфраструктура была переведена на резервные источники питания, а соцучреждения функционируют на генераторах. Славутич обеспечен теплом и водоснабжением», — сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ситуация в Черниговском районе еще более критична: из-за атаки обесточено около 150 тысяч абонентов.

В Хмельницкой области во время атаки на объект «Хмельницкоблэнерго» получил ранение один из сотрудников компании.

Трагедия на юге и массовые разрушения в Полтавской области

В Одесской области под прицелом оккупантов оказался Измаильский район.

Атака на Одесскую область

Из-за атаки на жилищный сектор один дом полностью разрушен, еще шесть повреждены.

Атака на Одесскую область

«По предварительной информации один человек погиб, один человек пострадал», — отчитываются в ГСЧС.

Атака на Одесскую область

На Полтавщине в Миргородской громаде падение обломков повлекло за собой пожары на нескольких локациях.

Атака на Полтавскую область

Разрушения получили около 20 частных и многоквартирных домов, образовательное учреждение, два магазина и грузовой вагон с зерном. Жертв в этом регионе удалось избежать.

Атака на Полтавскую область

Циничный удар по спасателям и террор в Сумской области

В Сумской области враг прибег к тактике «двойного удара» по Шосткинскому району. Российские беспилотники атаковали здание пожарного депо.

Атака на Сумскую область

«Ориентировочно через час по подразделению был нанесен повторный удар. Здание значительно разрушено, уничтожена пожарная техника. Спасатели находились в укрытии — обошлось без жертв», — сообщили в ГСЧС.

Атака на Сумскую область

Всего в Сумской области зафиксировано более 140 обстрелов. В Эсманьской громаде ранения получил 62-летний мужчина, а в Николаевской поселковой громаде дрон попал в полицейский автомобиль, ранив 26-летнюю женщину и 35-летнего мужчину.

Днепропетровская и Донецкая области: раненая молодежь и тяжелые пациенты

На Никопольщине в результате атак ранена 18-летняя девушка. Повреждены банк, магазины и админздания. В Днепровском районе пострадал 59-летний мужчина.

Атака на Днепропетровскую область

В больницах Днепра медики борются за жизнь супругов (67 и 74 года), получивших тяжелые ранения во время предыдущих атак.

Атака на Днепропетровскую область

В Донецкой области за сутки россияне убили одного человека в Дружковке и ранили еще четырех жителей области.

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

В частности, в результате атаки в Ивано-Франковске поврежден роддом. В городе погибли военный-нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которые возвращались из областного перинатального центра.

Дата публикации
Количество просмотров
852
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie