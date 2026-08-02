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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила прямо по жилым домам областного центра, есть погибшие и раненые (обновлено)

Российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по частному сектору города. В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнул пожар, есть погибшие.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне ударили по домам в Запорожье

Россияне ударили по домам в Запорожье

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В результате очередной российской атаки сегодня по Запорожью понес удары частный сектор областного центра. На месте попаданий вспыхнул пожар, повреждены жилые дома, а среди гражданского населения есть погибшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Россияне атаковали Запорожье: пылает сильный пожар

«Пострадали люди, повреждены дома, возникло возгорание — россияне ударили по Запорожью. Враг атаковал частный сектор областного центра. Есть информация о пострадавших», — сообщает Федоров.

На месте прилетов работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оказывают необходимую помощь людям. Информация о состоянии раненых и масштабах разрушений уточняется.

По состоянию на 17:30 известно о двух погибших людях. Второго погибшего достали из-под завалов дома.

Иван Федоров добавил, что российская управляемая авиабомба попала в частную застройку областного центра.

«Двое людей пострадали из-за вражеской атаки по Запорожью. У них — острая реакция на стресс. Оба находятся под наблюдением медиков», — добавил Федоров.

Россия усилила атаки на Запорожье

Напомним, из-за усиления российских авиаударов, атак FPV-дронов и «Шахедов» прифронтовое Запорожье живет в условиях повышенного террора. Для безопасности горожан в городе ввели специальный сигнал тревоги из-за угрозы КАБов, а также приступили к установке модульных бетонных укрытий в самых нужных местах.

При содействии международных доноров до конца сентября планируется обустроить сотню таких объектов.

В то же время из-за многочисленных жалоб жителей на закрытые во время тревог бомбоубежища в регионе инициировали масштабную 20-дневную проверку всех 1 300 подземных убежищ. Во многих многоквартирных домах двери укрытий закрывают из-за опасений бездомных.

В учреждениях образования — школах и детских садах — хранилища функционируют упорядоченно и круглосуточно. Там дежурят работники, которые обеспечивают беспрепятственный доступ как для детей, так и местных жителей.

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Количество просмотров
697
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