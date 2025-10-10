- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1170
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила ракетами: движение на плотине ДнепроГЭС приостановлено
Переправа будет открыта сразу после того, как ситуация стабилизируется.
В ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Запорожью. В городе раздались мощные взрывы. Из-за атаки перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Еще одна тяжелая ночь. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. Движение будет возобновлено, как только позволит ситуация с безопасностью», — уточнил он.
Напомним, более 6 часов Запорожье находилось под массированной атакой врага. В городе повреждены газовые объекты.