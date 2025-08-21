ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1392
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила ракетами и беспилотниками по Луцку: первые детали от власти

Пока информауции о пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

В ночь на 21 августа российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Луцку Волынской области.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Сегодня наша община в очередной раз пережила атаку врага с применением БПЛА и ракеты. По состоянию на данный момент пострадавших и погибших нет", - подчеркнул чиновник.

Заметим, воздушная тревога на Волы продолжалась с 02:12 до 06:48. В Луцке произошли взрывы.

Напомним, в результате ракетного удара этой ночью в Мукачево произошел пожар. В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie