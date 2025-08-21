- Дата публикации
Россия ударила ракетами и беспилотниками по Луцку: первые детали от власти
Пока информауции о пострадавших нет.
В ночь на 21 августа российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Луцку Волынской области.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
"Сегодня наша община в очередной раз пережила атаку врага с применением БПЛА и ракеты. По состоянию на данный момент пострадавших и погибших нет", - подчеркнул чиновник.
Заметим, воздушная тревога на Волы продолжалась с 02:12 до 06:48. В Луцке произошли взрывы.
Напомним, в результате ракетного удара этой ночью в Мукачево произошел пожар. В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно.