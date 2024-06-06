Россия ударила ракетами и беспилотниками: сколько воздушных целей удалось уничтожить

Ночью в четверг, 6 июня, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" и атаковали 18 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". ПВО уничтожило 17 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Днепропетровщине. "Искандер-М" россияне запускали из района российского Таганрога. Беспилотниками россияне атаковали из районов Приморско-Ахтарской РФ, а также мыса Чауда, что во временно аннексированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбиты 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях", — отметил Олещук.

По его словам, отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Как сообщалось, ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

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