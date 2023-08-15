Россия ударила ракетами по Днепру: в ова рассказали о последствиях "прилета"

На месте попадания по предприятию возник пожар.

Во вторник, 15 августа, российская армия нанесла ракетный удар по одному из предприятий Днепра. Есть потерпевшие. На месте "прилета" возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки РФ ранения получили два человека: 59-летняя женщина, имеющая легкие повреждения, будет лечиться дома; 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали.

На месте попадания по промышленному предприятию Днепра возник пожар. Она в целом охватила более 800 кв. м. Возгорание уже локализовали.

Также глава ОВА сообщил, что во время массированной атаки защитники из ПВК "Восход" сбили над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555.

Как сообщалось, в Днепропетровской области воздушная тревога продолжалась с 03:05 до 05:05. Жители Днепра стали сообщать о взрывах. Стало известно, что враг попал в одно из предприятий Днепра во время атаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия ударила ракетами по Днепру! Ранены люди

Читайте также: