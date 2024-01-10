Россия ударила ракетами по Харькову: что известно о "прилетах"

Поздно вечером 9 января оккупационная российская армия нанесла ракетные удары по Харькову. Зафиксировано два "прилета" по городу.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

По словам городского головы, захватчики ударили по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. В результате ракетных ударов повреждено несколько зданий. Прошло без пострадавших.

"Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он — в чистом виде террорист", — отмечает Терехов.

Напомним, тревога в Харьковской области была объявлена в 22:59. Она продолжалась до 23:41. Харьков очутился под ракетными ударами. В городе раздалось несколько взрывов.

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