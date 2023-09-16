Россия ударила ракетами по Харькову: в ОВА рассказали детали "прилета"

В субботу, 16 сентября, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. оккупанты выпустили пять ракет С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова", — говорится в его сообщении.

По предварительной информации, ранения получили пять гражданских жителей. Состояние пострадавших — легкое и среднее. Угрозы жизни нет, подчеркнул глава ОВА.

В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Как сообщалось, в Харькове раздались взрывы еще до объявления воздушной тревоги. Местные власти заявили об атаке на город. Воздушные силы объявили о ракетной угрозе в области.

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