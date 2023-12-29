Россия ударила ракетами по Конотопу: какие последствия

Утром 29 декабря во время массированной ракетной атаки российские войска ударили ракетами по Конотопу Сумской области. Есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате вражеской атаки ранения получили три человека. Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, помещения магазина и станции технического обслуживания. Также загорелся автомобиль.

"Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники", — говорится в сообщении.

Напомним, с утра 29 декабря РФ выпустила по Украине более 100 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего россияне применили 158 средств воздушного нападения — ракеты разных типов и ударные беспилотники.

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