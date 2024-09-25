Россия ударила ракетами по Одесской области: какие последствия

Ночью 25 сентября армия агрессора России нанесла ракетный удар по Одесской области. В частности, произошло попадание.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Впрочем, обломками повреждены два двигавшихся рядом грузовика. По словам Кипера, погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 28 БпЛА.

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