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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия ударила ракетами по Печенегам и убила 10 человек, многие раненых — первые детали от власти

Из-за удара РФ по Печенегам на Харьковщине 18 августа погибли 10 человек, еще восемь пострадали.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области . По предварительным данным, в результате атаки погибли 10 человек, еще 8 — получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях удара может уточняться.

В результате российской атаки повреждены 10 частных домов, а также кафе, почтовое отделение и магазин. Кроме того, повреждения получили по меньшей мере семь автомобилей.

На месте работают экстренные службы. Спасатели и другие специалисты устраняют последствия российского удара.

Ранее мы писали, что российские войска 27 июля атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают профильные службы.

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