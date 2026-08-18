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Россия ударила ракетами по Печенегам и убила 10 человек, многие раненых — первые детали от власти
Из-за удара РФ по Печенегам на Харьковщине 18 августа погибли 10 человек, еще восемь пострадали.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области . По предварительным данным, в результате атаки погибли 10 человек, еще 8 — получили ранения.
Об этом сообщает глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях удара может уточняться.
В результате российской атаки повреждены 10 частных домов, а также кафе, почтовое отделение и магазин. Кроме того, повреждения получили по меньшей мере семь автомобилей.
На месте работают экстренные службы. Спасатели и другие специалисты устраняют последствия российского удара.
Ранее мы писали, что российские войска 27 июля атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо гражданских получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают профильные службы.