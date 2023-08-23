Россия ударила ракетой Х-35 по Харьковщине: фото

Информации о потерпевших нет.
В среду, 23 августа, около 10:00 российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по селу Михайловка Чкаловской общины в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По предварительным данным, войска РФ использовали для удара ракету Х-35. Поврежден состав гражданского предприятия.
"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередное военное преступление РФ", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, поздно вечером 22 августа россияне ракетами обстреляли Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.