Россия ударила ракетой Х-35 по Харьковщине: фото

Информации о потерпевших нет.

В среду, 23 августа, около 10:00 российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по селу Михайловка Чкаловской общины в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, войска РФ использовали для удара ракету Х-35. Поврежден состав гражданского предприятия.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередное военное преступление РФ", — говорится в сообщении.

Российская армия атаковала деревню на Харьковщине ракетой Х-35.

Оккупанты повредили на Харьковщине склад гражданского предприятия. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, поздно вечером 22 августа россияне ракетами обстреляли Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.

Читайте также: