Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ударила ракетой Х-35 по Харьковщине: фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2960
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия ударила ракетой Х-35 по Харьковщине: фото

Ракета. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

В среду, 23 августа, около 10:00 российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по селу Михайловка Чкаловской общины в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, войска РФ использовали для удара ракету Х-35. Поврежден состав гражданского предприятия.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередное военное преступление РФ", — говорится в сообщении.

Российская армия атаковала деревню на Харьковщине ракетой Х-35. / ©
Российская армия атаковала деревню на Харьковщине ракетой Х-35.
Оккупанты повредили на Харьковщине склад гражданского предприятия. / © Офис генерального прокурора
Оккупанты повредили на Харьковщине склад гражданского предприятия. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, поздно вечером 22 августа россияне ракетами обстреляли Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2960
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация