Россия ударила ракетой по многоэтажке в Тернополе: момент попадания (видео)

Атака на Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области

Сегодня российская армия массированно атаковала Тернополь . Ракеты страны-агрессорки атаковали жилые дома. Сейчас известно о 25 погибших, в том числе троих детях.

В Сети появилось видео удара по одному из домов.

По данным спасателей, на двух локациях в Тернополе ситуация критическая, ведь повреждены жилые дома.

В один из них, по данным Воздушных сил, попала российская крылатая ракета Х-101. Официально неизвестно, было ли это попадание прямым. Однако из видео видно, как российская ракета прицельно бьет по жилому дому.

Дата публикации 15:33, 19.11.25 Количество просмотров 103 Момент попадания российской ракеты по дому в Тернополе

Напомним, во время воздушной тревоги, которая в Тернопольской области продолжалась с 02:23 до 07:57, областной центр был под атакой врага. В городе целое утро раздавались взрывы. Сообщалось о "прилетах" по жилому сектору.

В городе произошло разрушение многоэтажек на нескольких локациях. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне ударили прямо по жилым домам. С утра спасатели ищут под завалами людей.