- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2272
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила ракетой по многоэтажке в Тернополе: момент попадания (видео)
По данным военных, в тернопольскую многоэтажку ударила ракета Х-101.
Сегодня российская армия массированно атаковала Тернополь . Ракеты страны-агрессорки атаковали жилые дома. Сейчас известно о 25 погибших, в том числе троих детях.
В Сети появилось видео удара по одному из домов.
По данным спасателей, на двух локациях в Тернополе ситуация критическая, ведь повреждены жилые дома.
В один из них, по данным Воздушных сил, попала российская крылатая ракета Х-101. Официально неизвестно, было ли это попадание прямым. Однако из видео видно, как российская ракета прицельно бьет по жилому дому.
Напомним, во время воздушной тревоги, которая в Тернопольской области продолжалась с 02:23 до 07:57, областной центр был под атакой врага. В городе целое утро раздавались взрывы. Сообщалось о "прилетах" по жилому сектору.
В городе произошло разрушение многоэтажек на нескольких локациях. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне ударили прямо по жилым домам. С утра спасатели ищут под завалами людей.