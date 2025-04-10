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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила ракетой по Днепру: возник масштабный пожар, есть погибший

В результате вражеской атаки погиб 42-летний мужчина.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетный удар

Россия нанесла ракетный удар по Днепру / © ТСН.ua

В четверг, 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте удара возник масштабный пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших», — проинформировал он.

Впоследствии Сергей Лысак добавил, что в результате вражеской атаки погиб 42-летний мужчина.

Остальные подробности последствий ракетного удара выясняют.

Напомним, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и выпустила 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

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