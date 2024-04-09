Россия ударила ракетой по дому в Полтавской области: фото последствий

Накануне вечером, 8 апреля, агрессор Россия атаковала гражданское здание в Полтавской громаде. Один человек погиб. Кроме того, 12 человек, среди которых двое детей, получили травмы.

Спасатели показали последствия вражеского удара.

Отмечается, что в результате происшествия уничтожена крыша по всей площади и перекрытие жилого дома. Повреждены несколько соседних. Кроме ликвидации пожара параллельно проводилось обследование поврежденных зданий.

Для ликвидации последствий обстрела привлекался личный состав ГСЧС, пожарная и специальная техника.

Последствия атаки

Последствия ракетного удара России в Полтавской области.

Последствия ракетного удара России в Полтавской области.

Последствия ракетного удара России в Полтавской области.

Последствия ракетного удара России в Полтавской области.

Последствия ракетного удара России в Полтавской области.

Напомним, вечером 8 апреля РФ попала по гражданскому объекту в Полтавской общине. Предварительно, россияне устроили ракетой Х-59.

В результате удара захватчиков по Полтавщине один человек погиб. Кроме того, травмированы пять человек, из них трое детей. Как оказалось, прилет был по гражданскому дому.

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